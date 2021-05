«Vabandan! Eile tööle liikudes müksasin autoga parklas politseinikuga tulises vaidluses olevat meesterahvast. See oli minust mõtlematu. Lubasin riigikogu ees juba pikemat aega toimuvatel aktsioonidel kahjuks enda üle võitu saada ja käitusin lubamatult,» tunnistab Kravtšenko Facebookis.

«Kahetsen tehtut ja vabandan nii kodaniku kui ka oma fraktsiooni ja kõikide kolleegide ees. Avaldasin oma kahetsust ka täna inimesele otse. Mul on hea meel, et ka tema on valmis selle õnnetu juhtumi selja taha jätma,» lisas riigikogu liige.