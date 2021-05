«Game of Thrones'i» näitlejanna Esme Bianco süüdistab Marilyn Mansonit mitmetes seksuaalses ahistamises.

Veebruaris avalikustas näitlejanna Rachel Evan Wood, et rokkar Marilyn Manson väärkohtles teda aastaid. Sarnaste avaldustega on välja tulnud veel mitu naist, nüüd ka «Troonide mängu» («Game of Thrones») näitlejanna Esme Bianco.