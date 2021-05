Juhani Puukooli kontorist avastati koroonakolle, mis jäi kiirtestidele nähtamatuks

Agani sõnul ta täpset nakatanute arvu ei tea, kuid koldeks saab Tartu kontorit pidada, kuna nakatunuid on üle viie: «Kuskil kaheksa, üheksa.» Kogu ettevõttes on töötajaid aga kokku 170 ning kuna kollektiiv on üle Eesti laiali, siis pole ohtu, et Tartus tekkinud töökohakolle kuidagi teisi istikuärisid mõjutab.

«Väga palju tööd saame ära teha arvutites ja kohapealsed ülesanded oleme teiste inimeste vahel ära jaganud. Selles mõttes kindlasti on keeruline, kevad on üleüldse kiire ja temporohke aeg aiandusettevõttele. Kui oleks valida, siis kindlasti tahaks, et seda poleks juhtunud aga ma arvan, et me ei ole Eesti ettevõtetest kõige sandimas seisus.» Agani sõnul on Juhani Puukool suurema kriisi praeguseks juba ületanud ja need ettevõtte töötajad, kes on nakatanud, põevad haigust õnneks kergemini.