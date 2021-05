ELU 25 ⟩ Harly Kirspuu: Mis me ikkagi selle koolisüsteemiga teeme?

Viimastel aegadel on jällegi aktiveerunud see seltskond, kes tahab meie kahekeelset koolisüsteemi reformida. Neil on päris mitu probleemi. Näiteks see, et üks osa inimesi ei taha tulla ühegi konkreetse ajakavaga, millal, mida ja kuidas teha, ja teine osa on räiged eesti natsid, kelle meelest kõik, kes pole eestlased, on otseselt saatanast, ning seega vajavad kohest elimineerimist.

Kõik nooremad venekeelsed saavad perfektselt aru, mis riigis nad elavad, ning on jõudnud arusaamisele, et kui nad Eestis tahavad kuskile üldse jõuda, siis nad peavad riigikeelt mõistma. Ning hakkavad seda koheselt minuga praktiseerima.

Selle esimese grupi esindajad tahavad reeglina mingit sorti poliitilist feimi, kes annavad lihtsalt teada, et teeme nii ja naa, aga keegi ei ütle välja mingit ajakava ega käi välja ühtki konkreetset lahendust, mida saaks näiteks homsest või järgmisest kuust või järgmisest aastast tööle panna. Üks selle viimase grupi esindaja, kes mingil põhjusel meedias pidevalt sõna saab, on näiteks ka siinkirjutajat nimetanud “vene šovinistiks”, sest ma käisin omal ajal eesti-vene segakoolis, ja sain sealse venekeelse kontingendiga isegi hästi läbi. Mitte ei juhtinud seda kooli. Mitte ei olnud selle töötaja. Käisin seal. Õpilasena. Kogu olukord annab selge pildi ühe seltskonna vaimsest stabiilsusest. Ja teise seltskonna otsustamatusest.

Eesti keele oskus kui ainus võimalus siin riigis läbi lüüa

Mina olen sündinud Nõukogude okupatsiooni lõpus, ja kooli jõudsin Vabariigi taastamise algusaastatel, kus rahvustevahelised suhted olid...no ütleme et keerulised. Samas kõik minuvanused inimesed, keda ma tean, ja kes on venekeelse vähemuse esindajad (ei, kõik meie vene kodukeelega inimesed jätkuvalt ei ole venelased) saavad perfektselt aru, mis riigis nad elavad, ning on jõudnud arusaamisele, et kui nad Eestis tahavad kuskile üldse jõuda, siis nad peavad riigikeelt mõistma. Ning hakkavad seda koheselt minuga praktiseerima. Kuivõrd nad on reeglina tõesti sellistest kohtadest nagu Maardu või Lasnamäe või Ida-Virumaa linnad, ja neil pole seda väga kellegiga praktiseerida, sest nende kodukandis eesti keelt emakeeletasemel rääkijaid lihtsalt ei ole, siis rahulduvad minuga. Sest muudmoodi ei saa.

Muidugi on see ainult minu kogemus, ja seega mõistagi selles mõttes kallutatud. Olen kuulnud ka inimestest, kes on isegi Eestis ülikooli jõudnud, aga kolmesõnaline lause on neile täielik lindude keel, ning üritavad oma venekeelse taustaga õppejõudu mahitada, et kas äkki ei saaks absoluutselt kõik kursusetööd üldse vene keeles kirjutada, sest eesti keel on täielik raketiteadus. Sellise asjaga tegelevad tudengid, kes täiesti vabatahtlikult astusid eestikeelsele õppekavale.

Läti näide