VIDEO ⟩ Briti pensionäri väitel jäi ta tulnukatest rasedaks ja sünnitas tulnukabeebi

«Vaatasin 1. märtsil seriaali «Viikingid», kui tundsin järsku, et mind mingi kosmilise vibratsiooniga uimastati. Kaotasin teadvuse ja ma ei mäleta edasisest eriti midagi,» sõnas inglanna.

Naine on veendunud, et maavälised olendid valisid tema, kuna ta saab anda nende järeletulijale Maal hea elu.

Inglanna teatel on tal lapse üle väga hea meel ja ta kasvatab temast hea tulnuka. Ka naabritele meeldib väike tulnukas.

Kuigi Target Elvis näeb välja nagu tulnukas, on ta ema sõnul neil geneetiline sarnasus. Naise teatel on nad mõneti ka välimuselt sarnased – nii tal endal kui ka tulnukabeebil lühikesed käed ja jalad.

«Ta on androgüün, sest tal ei ole sugu. Kasvatan ja hoian teda ning olen kindel, et ühel päeval tulevad tulnukad meile järele ja me lahkume planeedilt Maa,» sõnas inglanna.