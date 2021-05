Nüüd on mees aga ühes USA presidendiga meemile jäädvustatud. Meemi on juba väga palju jagatud ning ka selle alla kogunenud kommentaarid räägivad enda eest. Üks naine kirjutab, et ta pole kaua aega nii südamest naernud. Teine kommenteerija kirjutab aga järgmiselt: «Assapoiss! Selle tüve toomisega nii suur rutt taga, et niitis ühe teise onu hoobilt jalust maha, ei küsinud nime ka ega vabandanud!»