Samuti on seal lahatud, milline võib olla Putini suhe endise iluvõimleja Alina Kabajevaga. Võimalik, et see naine on vaid suitsukate, nagu oli ka Putini kunagine väidetav abikaasa Ljudmilla Putina. Paar oli abielus 1983–2014 ja neil on kaks tütart: 1985 sündinud Maria Putina, nüüdse nimega Vorontsova, ja 1986 sündinud Jekaterina Putina, kes kannab nüüd nime Tihhonova. Belkovski on seisukohal, et Vladimir Putin ei ole Maria ja Jekaterina bioloogiline isa.