Viirus niitis ärinaise maha: Kristel Kruustük kirjeldab oma halastamatut võitlust koroonaga!

30-aastane Kruustük teatas ühismeedias, et on nakatunud koroonaviirusega. «Pärast aastat aega selle edukat vältimist ja nii lähedal vaktsineerimisele, sai viirus mu kätte,» kirjutas ärinaine postituses.

Kruustük kinnitas, et on üldiselt terve ja sportlik inimene. «Teen trenni, hoolitsen enda eest, aga see paistab olevat teist masti elukas. Lihtsalt veab mind järel,» kirjutas ta.

Ärinaine kirjeldas ka koroonasümptomeid, millega peab silmitsi seisma. «Täna tundsin end jõuetuna. See on olnud väsitav. Ärkasin hommikul sellise tundega, nagu poleks öö otsa maganud. Tunnen ennast nõrgalt. Tunnen iiveldust. Mõnikord tunnen end juba üsna hästi, aga kohe kui proovin midagi teha, saan aru, et lihtsalt ei suuda,» kirjutas Kruustük.

Ärinaine võttis täna osa pikast veebiseminarist ning seegi osutus tõeliseks katsumuseks. «Higistasin särgi läbimärjaks, ei suutnud keskenduda ja olin nagu teises dimensioonis,» kirjeldas ta.