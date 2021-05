Ema avaldas sotsiaalmeedias fotod, millel ta on koos oma tütardega, ning palus inimestel lastest teada anda, kui nad on neid näinud, kirjutab english.elpais.com.

Zimmermanni teatel on laste isa pärit Lõuna-Ameerikast ning ta pere ja sõbrad võivad aidata lapsi peita. Ema on siiski kindel, et ta tütred Anna ja Olivia on elus.