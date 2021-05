USKUMATU MUUTUMINE ⟩ Rinnavähi seljatanud naine lasi tätoveerijal rindade välimuse taastada

Juba kaheksa aasta eest sai Sarah Drake karmi uudise - tal avastati rinnavähk. Nii noorena oli see ehmatav, kuid õnneks suudeti haigus välja ravida. Nagu ikka, toob see endaga aga keerulised rinnaoperatsioonid ja armid.

Vahepeal taastati kolme lapse emal ka büst, kuid see ei andnud täit efekti. Sarah tundis ikkagi, et midagi on puudu. Niisiis pöördus praegu heategevustööga tegelev naine tätoveerija poole.

Naisele tuligi appi Jodie Hegarty, kes tätoveeris kolmemõõtmelise efektiga talle tõelisena paistvad nibud. Sarah' jaoks oli kõik üllatavalt lihtne ja ta dokumenteeris ka protsessi, et saatusekaaslastele tõendada - midagi hirmsat siin pole.

Taastusooperatsioon oli tehtud, kuid tulemus oli poolik. FOTO: SWNS/ScanPix

«Vähidiagnoos on alati hirmus, sest kõik on sinu kontrolli alt väljas,» meenutas 42-aastane naine kogetut. Tema sõnul on ta üritanud järgnevad aastad oma elu taas üles ehitada ja tätoveering ongi viimane tükk pusles.

Jodie spetsialiseerus sellistele tätoveeringutelel. FOTO: SWNS/ScanPix

«Imeline oli see, et see tundus justkui juuksuri juurde minek,» imestas Sarah. «Peale kaheksat aastat arstide ja haiglate vahet jooksmist oli see õhustik ülimalt rahustav. Nagu uue soengu tegemine. Ja need näevad nii realistlikud välja - ma vaatan jälle peeglisse ja naeratan!»