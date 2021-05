Maadleja Epp Mäe on Eesti üks peamisi medalilootusi eeloleval suvel toimuvatel Tokyo olümpiamängudel. Ta on pärit väikesest kohakesest, Tudu alevikust. Maskuliinsel spordialal end raskuste kiuste maailma tippu töötanud 29-aastane Mäe elab pärast kuut ja poolt Soomes veedetud aastat taas kodumaal. Lisaks sportlikele eesmärkidele on noorel naisel ka muid unistusi.