VIDEO ⟩ Marilyn Mansoni ekspartner: mida rohkem ta haiget tegi, seda enam teda armastasin

Praeguseks on tuntud metalmuusiku Marilyn Mansoni vastu välja tulnud juba 15 naist, kelle sõnul mees neid suhte jooksul täiesti räigelt kohtles. Laulja on kõik süüdistused kas ümber lükanud või väitnud, et tegemist on tegelikkuse moonutamisega.

Mansoni esindaja sõnul on aga tegemist täieliku valega. «Seal on nii palju valeväiteid, et raske on kuskilt alustadagi,» kommenteeriti väljaandele. «See suhe ei kestnud nädalatki.» Manson on praegu aga politseiuurimise all seoses koduvägivallaga ning jäänud ilma plaadilepingust. Samuti on laulja varem kinnitanud, et suhtes on ta olnud ikka sarnaselt mõtlevate partneritega.