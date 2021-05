Sky Plusi hommikuprogrammis käis külas peaminister Kaja Kallas (43), kes rääkis tähtsa rolliga kaasas käivatest raskustest, kuid ka sellest küljest, mida uus ametikoht muutnud pole. Kui tihti lobisevad Euroopa riikide peaministrid omavahel telefonis ning mida teeb Kallas pärast rasket töönädalat?



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Kallas ütles hommikuprogrammis, et saab ikka olla ka «lihtsalt Kaja», mitte ainult peaminister. «Ma ei ole ennast kuidagi samastanud selle ametiga. Olen mina ja siis on see amet, mida kannan,» selgitas ta. Kallase sõnul tuleb see erinevus endale selgeks teha. «Sul võib tekkida peas väike error (tõrge – toim), kui lähed igale poole ja inimesed on väga lugupidavad. Võib tekkida see tunne, et nad kõik austavad sind. Ei, nad austavad seda ametit, sina oled ikka sina,» rääkis peaminister.

Kallase arvates on oluline olla inimeste vastu kena – ei tohi lasta võimul pähe hakata. «Kui hakkad ennast paremaks pidama, siis see ei mõju väga hästi,» märkis ta.

«Võib tekkida see tunne, et kõik austavad sind. Ei, nad austavad seda ametit, sina oled ikka sina.» 2

Kallase sõnul muudab peaministriameti keeruliseks lakkamatu tähelepanu, mistõttu on vaja kasvatada endale «paks nahk». «Esimesest päevast oled sa suure luubi all. Kõik, mida teed, on kõigile nähtav ja kritiseeritav,» rääkis Kallas ning märkis, et sellisel positsioonil katseaega ega tööjuhendit pole.