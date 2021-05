Tallinna kiirabi teade vaktsineerimata töötajate vallandamisest tekitas sotsiaalmeedias kirgede tormi

««Primum non nocere» - «Esmalt ära kahjusta» on arstiteaduse üks olulisemaid printsiipe. Kõige olulisem on tagada inimese ohutus olukorras, kus ta niigi hapras seisus olles meedikute abi vajab. Inimese kaitseks tuleb rakendada kõiki abinõusid: vaktsineerida, kanda isikukaitsevahendeid, steriliseerida, desinfitseerida,» kirjutas perearst sotsiaalmeedias. «On jube mõelda, et me paneme luumurruga jäseme kipsi või anname soovitusi nohu raviks, aga patsient lahkub meie juurest hoopis eluohtliku ja ettearvamatu haigusega.»