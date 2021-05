FOTOD ⟩ Elu hammasratasete vahele jäänud vutitäht avaldas üliemotsionaalse fotoseeria: täitub eluunistus

Põhjus selgub tekstis, mille Adriano fotodele lisas: «Mulle teatati, et saan jätta oma jalajälje Maracanale, aitäh kõige eest.»

Maracana on Rio de Janeiros asuv hiiglaslik jalgpallistaadion. Jalajälje jätmise au on teeninud sellised kuulsused nagu Pele, Ronaldo, Ronaldinho ja Garrincha.

2000. aastate alguses oli Adriano üks maailma parimaid väravakütte, kuid ta kaotas pärast 2006. aasta vuti MMi elu üle kontrolli. Karjääri jooksul Brasiilia rahvusesinduses 48 matšis 28 väravat löönud Adriano oli kardetud ründaja ka Itaalia kõrgemas liigas Serie A-s.

Isa surm 2004. aastal oli Adrianole kõva löök ning 2006. aasta ebaõnnestunud MM andis allakäigule kiirust juurde. Just MM pidi olema Adriano tähetund. Kuigi ta lõi kaks väravat, langes suursoosik Brasiilia juba veeradfinaalis.

Adriano kannatas eri sõltuvuste all, võttis kaalus juurde ning tal oli sageli tegemist ametivõimudega. Glamuurne tippjalgpalluri elu vahetus peagi ebamäärase eluga Rio slummides. Mees sai väga napilt elulõngast kinni hoitud.

«Olen superärevil. See on alati olnud mu unistus,» sõnas 39-aastane vutikuulsus The Sunile.