Justin otsib stripistaari: kui kõrget palka Austraalia täkk kollanokkadele lubab?

«Kuna Eestis napib kvaliteetseid meesmeelelahutajaid, on naistel tükk tegemist, et leida kedagi, kes nende tüdrukute õhtuid või sünnipäevapidusid vürtsitaks. See on probleem, mida saame üheskoos lahendada,» seisab kuulutuses. Tööotsijatele lubatakse põnevat ja lõbusat võimalust saada Eesti pidude nõutuimaks meelelahutajaks.