Toompea meeleavaldajate juhtfiguur Daniel Rüütmann avaldas, et tal on riigikogu ees saadud autolöögist tekkinud hilisem vigastus. Mees ütleb sotsiaalmeedias, et on teinud talle otsa sõitnud riigikogu liikme Igor Kravtšenko vastu politseisse avalduse ning nõuab nüüd juhtunu eest hüvitist.