Yosemite, Grand Canyon ja Yellowstone on kõigest paar näidet tuntuimatest rahvusparkidest, mida Ameerika Ühendriikides külastada saab. Hingematvad vaated ja puutumata loodus on miski, mida tahavad kogeda paljud. Ehkki parkide kaunidus on pole saladus, siis vähesed teavad, et viimase saja aasta jooksul on parkides jäljetult kadunud kokku üle tuhande inimese