ELU 25 ⟩ Indrek Kuus: Kadunud keldripoed on Tallinna otsene sigatsemine

Palavalt oma kodanike maksa ja vaimse tasakaalu ja töövõime pärast meeleheitlikult südant valutav valitsus proovib alkoholi tarvitamise vastu võidelda aktsiisitõusu, vaheseinte ja kella kümnega. Aga tegelikult on kannatanud väikeettevõtlus. Ma räägin praegu keldripoodidest, kust sai kunagi kõike käepärast. Loll ja kahepalgeline seadus oli, et väikepoodides napsi müüa ei tohi, mille arvelt õitsevad suured ketid veel kirkamalt.

Tallinna linnavalitsus otsustas 2014. aastal, et pealinna vabad kodanikud peaks samamoodi vähem lakkuma ja pärast pingelisi arutelusid leiti, et tarvilik on keelata kange alkoholi müük poodides, mille pindala on alla 150 ruutmeetri ning mis asub alla 50 meetri raadiuses õppeasutusest. Muideks, lasteaedu õppeasutuste hulka ei arvatud.