FOTOD ⟩ Maailma kõige lihaselisem naine: palja petipiimaga rekordeid ei püstita!

Sotsiaalmeediakontol annab ta teada oma rekorditest. Näiteks jõutõmbes on naise parim tulemus 240 kilogrammi, kükist on ta püsti tõusnud kätel 280 kilogrammi rauda.

Ülimassiivne keha pole siiski tekkinud puhtast raua kangutamisest, siin on mängus ka anaboolsed steroidid. Kuznetsova on möönnud ka Generation Iron lehel, et on tarvitanud nii anaboolseid steroide, kui ka aineid, mis pärsivad naissuguhormooni östrogeeni sekretsiooni. Kuid sellest on naise sõnul palju aega möödas.