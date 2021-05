Endise Vene tüdrukutebändi t.A.T.u lauljatar Julia Volkova (36) on popmuusikast loobunud ja trügib nüüd poliitikasse. Volkova, kes on varem väitnud, et on biseksuaalne, soovib kohta Vene riigiduumas ja üllatuslikult on naisel Vladimir Putini erakonna toetus.