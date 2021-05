Esimesel suvekuul abieluranda sõudev Kõpp arvab, et kui ollakse kooselus, siis inimesed pole lihtsalt kas oma kaaslases kindlalt või ei ole nende abielu kahjuks lubatud. «Ma tean paare, kes ei saa abielluda, sest on juhuslikult samast soost ning see on kurb. Olen alati pidanud abielu äärmiselt tähtsaks nii energeetiliselt kui ka juriidiliselt. Teadsin noorena alati, et minu jaoks on abielu oluline ning abiellu astun vaid selle kõige sobivamaga,» meenutab ta.