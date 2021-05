Fännid on Kim Kardashiani trennipildist vaimustuses, aga kas sina läheks niiviisi jõusaali?

Ilma pealkirjata ning kõigest pusletüki emotikoniga Instagrami postitus ilmus Kim Kardashiani kontole neljapäeval. Sellel on näha, et tõsielustaar on jõusaalis ning teeb justkui trenni.

Riietusena on Kim endale selga tõmmanud aga trikoo, mis eriti palju naise kehakumerusi ei kata. Enamik naise fänne on pildist vaimustuses ja see on kogunud vähem kui 12 tunniga ligi neli miljonit meeldimist. Sellele on jäetud sadu positiivseid kommentaare ning üks tõsielustaari fänn palus Kimilt, et ta lõpetaks tema emotsioonidega mängimise.

Küll on aga neid, kes sotsiaalmeedias Kimi riietust veidi tögavad.«Vabandust, aga... kuidas palun?» küsis üks fänn tõsielustaari pildi all. Teine lisas sarkastiliselt: «Ma loodan, et see on privaatne jõusaal.»