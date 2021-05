ELU24 INTERVJUU ⟩ Kohtus miljoninõudega maadlev Katrin Lust: see saatus võib tabada kõiki

Istung toimus Harju maakohtus - vaata ka galeriid. Saali 3009 ees jagas Lust esmaseid muljeid ka Elu24ga. «Kohtus on väga keeruline olla, kui kaalul on kogu elu, vara ja maine,» tõdes ajakirjanik.

«Vähe räägitakse, et tegelikult nõutakse kokku 2 000 000 eurot,» märkis ajakirjanik. Pool hagist oleks Lusti enda kanda, teine pool aga on TV3-le suunatud, kus «Kuuuurija» tol ajal eetris oli.

«Saade sai tehtud Eesti parimate advokaatidega koostöös ja tuginedes kõigile eetilistele normidele,» kinnitas Lust endiselt. «See oli meeskonnatöö ja ma arvan tänase päevani, et me andsime endast parima.»

«Tuleb uus härra, nõuab järgmist miljonit - eks see on sõnum kõigile Eesti ajakirjanikele,» arvas ta. «See saatus võib tabada kõiki. Tegelikult on see kõigi ajakirjanike ühine asi, mis täna siin Zandi osas toimub.»