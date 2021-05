Raha laenanud mees nõudis tagatiseks alastifotot: pooled Eesti naised nagunii müüvad end OnlyFansis

«Ei, palun ärge saatke,» paneb Punak kõikidele südamele. «Isegi kui laenupakkumine on ahvatlev ja laenuraha ka kontole jõuab, olete te endast andnud võõrale inimesele materjali, mida ta igal hetkel enda suva järgi saab teistele edastada, avalikustada. Lubadus need kustutada pärast laenu tagasimaksmist kõlab ilusasti, kuid seda ei garanteeri tegelikult mitte miski,» hoiatab ta.

Punak ütleb, et soovi elada maailmas, kus inimene ei pea laenu saamiseks iseennast müüma. «Üks taoline laenupakkuja kirjutas: «Mis seal siis on? Pooled Eesti naistest nagunii müüvad ennast OnlyFansis!» Ei müü kaugeltki mitte pooled ja ka sealne tegevus on sageli tingutud inimese majaduslikust olukorrast, mitte suurest soovist taolist sisu toota. Küll aga on OnlyFansis võimalik konto omanikul alati otsustada enda konto igal hetkel sulgeda,» selgitab Punak. «Kõike seda siis erinevalt inetult käituvast laenupakkujast, kes saab kätte tütarlapse alastipildid ja annab teada, et kuna need ikkagi piisavalt head ei ole, siis enne raha üle ei kanta, kui talle seksikamat videot ei saadeta.»