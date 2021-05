Silvia Ilves meeleavalduste juhtfiguurist: jumal hoidku selle eest, et Rüütmann peaministriks saab

Ilves tunnistas, et on näinud karikatuuri, millel teda kultuuriministrina kujutatakse. «Mina kuskile ei trügi. Okei, ma olin meeleavaldustel, kus oli ka selline inimene nagu Daniel Rüütmann, kes heidab veidrat valgust ja on natuke selline lihtne inimene. Hea südamega, aga natuke teistmoodi. No ja siis pannakse meid kõiki ühte patta,» ütleb naine.

«Mulle ei meeldi, kui ei mõelda läbi, et sa oled näiteks EKRE pooldaja, kui abortide vastu oled. No see ei tähenda, et ma kohe EKRE pooldaja olen! Danieliga mind ainult see ühendabki, et meil on samad mõtted, aga ma olen kuulnud, et ta tahab peaministriks saada - jumal hoidku selle eest, et selline inimene peaministriks saab! Aga eks ta on vist poliitikas olnud,” selgitab Ilves.