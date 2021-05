Eestlastel raha jagub: kunstioksjonil müüdi maha korterihinnaga maal

«Okase maali alghind oli iseenesest ka päris suur. Kuna tegemist on märkimisväärse tööga 1955. aastast, siis see äratas tänu kvaliteedile tähelepanu. See on ka kunstiajaloost teada töö. Me tahtsime eeldada, et selle töö hind tõuseb ja seda osatakse hinnata,» räägib ta.