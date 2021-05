Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on lapseootel

«Jagatud rõõm pidi topelt rõõm olema. Kui see meie puhul üldse võimalik on, et rõõm veel suuremaks kasvada saab,» kirjutas Pentus-Rosimannus oma Instagrami postituses, millega ta teatas oma lapseootusest.

Rahandusminister avaldas, et nad said abikaasa Rain Rosimannusega ise teada natuke enne jõule: «Üks pikalt unistatud unistus ja oodatud elumuutus on tõeks saamas - ootame beebit, kes peaks sündima suve lõpus.»

Pentus-Rosimannus kinnitas, et kõik on seni kulgenud kenasti. «Saabuv ilmakodanik on teinud tähelepaneliku kuulajana kaasa nii lisaeelarve kui riigi eelarvestrateegia läbirääkimised, värskelt ka ühe tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja tunneb ennast suurepäraselt.»

Lõpetuseks lubas Pentus-Rosimannus, et jätkab senisel moel tööd, kuni uus lisanduv pereliige lubab. «Sünni järel saab asendada mind mu naasmiseni ametliku asendamise korra kohaselt mõnda aega justiitsminister Maris Lauri.»

«Seni on meie suurt uudist teadnud pere ja sellele lisaks väga väike ring inimesi. Aga tõesti hea tunne on seda kõigi teiega jagada,» rõõmustas poliitik.

Koos postitusega avaldas Pentus-Rosimannus kaks fotot. Esimesel pildil, mille taga on Kalle Veesaar ja Liisi Eesmaa, oli paar lapseootusest juba ise teadlik. Teine pilt on tehtud eile ehk reede õhtul.