Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm kinnitas Elu24-le, et nad jälgivad reaalajas keskusesse sisenevat rahvahulka ja kõik on nõuetele vastav. «Kindlasti see 25 protsenti, mis on hetkel lubatud, seda me ka järgime.» Nõmme sõnul on muidugi võimalik, et inimesed lihtsalt jagunevad keskuses ebaühtlaselt.