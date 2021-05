«Rannamaja» Ada läks oma kallimast lahku

Suunamudija Ada-Marie Nelke kirjutas Instagrami-lugudesse, et on oma kallimast Martenist lahku läinud.

«Kuna see tuleks nii või naa päevavalgele, siis annan ise parem teada, et oleme Marteniga otsustanud elus edaspidi jätkata omi teid eraldi,» kirjutas Ada ja lisas, «palun mitte kirjutada ja küsimusi esitada.»

Ada-Marie Nelke avaldas sotsiaalmeedias, et on kallimast lahku läinud.

Elu24 kirjutas 20. augustil 2020, et Ada südame on võitnud Viljandi lähedalt Pärstist pärit 23-aastane Marten Nugis , keda oli enne seda vilksamisi näha saadud ka Ada sotsiaalmeedias.

Noored käisid enne suhte avalikustamist ka Itaalias puhkamas. Toona hoidis Ada noormehe identiteeti mõnda aega saladuses ega näidanud teda korralikult piltidel. Siiski avaldas ta fännide küsimustele vastates, et on peikaga kolm kuud koos olnud.

IT-vallas töötav Marten on ise samuti sotsiaalmeedias tegija, kuna Twitteris on tal pea 3000 jälgijat, nende seas ka «Rannamaja» saatest tuntud Seidi Voogre. Varem on Marten tähelepanu pälvinud ka sotsiaalvõrgustikes Tumblr ja Ask.fm, kuid need kasutajad on tänaseks kustutatud. Kooliajal mängis Marten jalgpalliklubi Viljandi JK Tulevik ridades.