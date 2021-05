21-aastane Laura tantsis USAs maailmastaari videos, kuid on nüüd Eestis tagasi, et oma kogemustega siinsele tantsumaastikule uut hingamist tuua. Internetis kütkestab ta nii seksikate tantsukavadega, et tekib kohe uudishimu, mida Laura Zoomi-trennides eestlannadele õpetab.

Laura Pakasaar on Viljandist pärit tantsija, koreograaf ja treener. Kuigi viimasel aastal on ta õpetanud eestlannasid kontsadel liikuma, peab ta ennast eelkõige ikkagi tantsijaks, mitte treeneriks, kuna tunneb, et lai maailm vajab veel avastamist. Laura suurim unistus on tantsida Beyoncéga, kuid selleks tuleb ennast tõestada mujalgi kui Eestis.