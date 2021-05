PILDID ⟩ Aasta emaks valitud Ulvi Vilumets: see tunnustus kuulub ka kõigile neile, kes on valinud õpetajaameti

Eesti Naisliit ja Eesti Meestelaulu Selts koostöös Ulvi Vilumetsa perekonna ja Jõhvi gümnaasiumi meeskonnaga korraldasid 3. mail Ulvile üllatuskontserdi, kus anti talle teada tema väljavalimisest aasta emaks.

«Igal emal on oma lugu. Elus tuleb ette raskemaid ja kergemaid aegu, nii ka meie aasta emadel. Ema kõige suurem vastutus on teha õigeid otsuseid oma laste jaoks!» rääkis Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt.

«Tänavuse aasta ema loo tegid silmapaistvaks tema kolme tütre iseloomustused oma emast. Nad kirjeldasid, kuidas nende ema hoolt ja armastust on jagunud lisaks tütardele ja lastelastele ka 40 aasta jooksul lugematule hulgale endistele ja praegustele õpilastele.»

Alti sõnul teeb aasta ema Ulvi Vilumetsa eriliseks ka tema pühendunud töö selle nimel, et venekeelsetes koolides õppivad noored saaksid eesti keele selgeks nii heal tasemel, et nende elus ei tekiks ühtki takistust keeleoskamatuse tõttu. «Täiskasvanuna on Ulvi tütardest saanud ema parimad sõbrad, kes oskavad hinnata kolme väikese vanusevahega lapse kasvatamise, pikaajalise kooselu ja eduka karjääri ühildamiseks tehtud pingutusi,» ütles Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt.

«Hoian mulle antud aasta ema tiitlit tänutundega. See on suur au ja olen väga õnnelik, kuid selle juures on ülioluline mõista, et tegelikult on tänavune aasta ema tiitel sümboolne tunnustus kõigile emadele ja vanaemadele, kes on jäänud Ida-Virumaale ja kasvatavad oma lapsi siin,» ütles aasta ema Ulvi.

«See tunnustus kuulub ka kõigile neile, kes on valinud õpetajaameti ja on pühendunud oma laste kõrval ka teiste laste kasvatamisele-õpetamisele. Lisaks ka kõigile neile, kes hooldavad kodus oma raskelt haiget pereliiget või lähedast, et talle inimväärseid tingimusi tagada.»

Aasta ema Ulvi Vilumets on oma elu missiooniks võtnud eesti keele kui teise keele õpetamise ja aktiivselt selle nimel tööd teinud nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Ta on olnud mitmete algatuste eestvedaja ning pälvinud neljal korral aasta õpetaja tiitli. 2017. aastal asutas Ulvi pere MTÜ Virumaa Noortefondi, et ühendada kogukonda ja anda oma panus noorte unistuste täitumiseks.