PILDID ⟩ Vaatame, kuidas tuntud eestlased emadepäeva tähistasid!

«Emmearmastus on see kõige parem armastus. ♥️ Ilusat Emadepäeva kõikidele imelistele emmedele!,» kirjutas laulja Kristel Aaslaid Instagramis. Koos südamlike sõnadega jagas Kristel ka armsat pilti enda lapsepõlvest.

«Emadepäeva hommik, millele on eelnenud meie tavapärane öö koos mitmete väikeste inimeste virgumiste ja pusserdamistega. Lõpuks, kui meid on suures voodis neli, mina loobun ja kolin elutuppa diivanile. Seal on alati magus ja rahulik uni. Kuniks kella 7 ajal kostub tagatoast: «emme, emme, emmet tahaaan» ja Madis komberdab unisena sealt välja ning ütleb: «mine maga ise seal».»

«Lähen, uinun, kuni tunni pärast kuulen, kuidas Kaku lõrisedes läbi nina tõmbab. Jess, nohu. Lasteaiavaba nädal. Korraks tekib stress, kuidas eelseisev nädal koduste lastega üle elada. Tõmban teki lõuani ja keskendun vastamisele küsimustele stiilis «kas hea nõid on ka olemas? Mis sa teed, kui ta mu ära viib? Mida teeb hea nõid kurjale? Näita, kuidas!». Kõrval ärkab Ella, kelle esimene lause on: «täna on emadepäev!» ning kaob toast. Naaseb lillesülemi ja naeratava Madisega. Järgneb skandaal. Lukas on nördinud, et tema emmele midagi anda ei saanud. Madis kutsub ta endaga kaasa ning Lukas naaseb pokaali Mimosaga. Edasi kaetakse laud, kakeldakse saiakeste ning rääkimisõiguse pärast.»