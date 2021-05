PILDID ⟩ Vaatame, kuidas tuntud eestlased emadepäeva tähistavad!

«Emmearmastus on see kõige parem armastus. ♥️ Ilusat Emadepäeva kõikidele imelistele emmedele!,» kirjutas laulja Kristel Aaslaid Instagramis. Koos südamlike sõnadega jagas Kristel ka armsat pilti enda lapsepõlvest.

Kulturist Ott Kiivikas jagas samuti pilti oma lapsepõlvest.

«Kallis ema! ❤ Ilusat emadepäeva ja suured tänud kõikide õpetuste eest, mida oled meile eluteele kaasa andnud.🙏 Rõõmsaid edasisi aastaid laste, lastelaste ja lastelaste seltsis! 🤗 Ühtlasi minu õnnesoovid kõikidele emadele!» soovis Ott.

Laulja ja saatejuht Kethi Uibomägi: «Mu emme on mu lemmikinimene❤️❤️❤️ Imeilus, hooliv, naljakas, lõbus, tark, haritud, tähelepanelik ja superlahe kuju!!! Head Emadepäeva!!!»

«Täna oleme kõik veits memmekad... Head emadepäeva kõigile!» kirjutas Reet Linna muusikust poeg Robert Linna ja jagas kahte vahvat pilti nende pere fotoalbumist.

Sisekujundaja Liis Taras, kellel on Instagramis ligi 7000 fänni, jagas südamlikku lugu sellest, milline tema emadepäeva hommik oli:

«Emadepäeva hommik, millele on eelnenud meie tavapärane öö koos mitmete väikeste inimeste virgumiste ja pusserdamistega. Lõpuks, kui meid on suures voodis neli, mina loobun ja kolin elutuppa diivanile. Seal on alati magus ja rahulik uni. Kuniks kella 7 ajal kostub tagatoast: «emme, emme, emmet tahaaan» ja Madis komberdab unisena sealt välja ning ütleb: «mine maga ise seal».»

«Lähen, uinun, kuni tunni pärast kuulen, kuidas Kaku lõrisedes läbi nina tõmbab. Jess, nohu. Lasteaiavaba nädal. Korraks tekib stress, kuidas eelseisev nädal koduste lastega üle elada. Tõmban teki lõuani ja keskendun vastamisele küsimustele stiilis «kas hea nõid on ka olemas? Mis sa teed, kui ta mu ära viib? Mida teeb hea nõid kurjale? Näita, kuidas!». Kõrval ärkab Ella, kelle esimene lause on: «täna on emadepäev!» ning kaob toast. Naaseb lillesülemi ja naeratava Madisega. Järgneb skandaal. Lukas on nördinud, et tema emmele midagi anda ei saanud. Madis kutsub ta endaga kaasa ning Lukas naaseb pokaali Mimosaga. Edasi kaetakse laud, kakeldakse saiakeste ning rääkimisõiguse pärast.»

«Täiuslik hommik.»

«Tervitan kõiki unikaalseid emasid, kes kasvatavad hoole ja armastusega oma unikaalseid väikeseid isiksusi. SELLEST piisab.»

Teleprodutsent Triin Luhats jagas Instagramis pilti endast ja oma kahest tütrest: «Armastan. Tänulik. Õnnelik.»

«Head emadepäeva meile kõigile!» kirjutas Anu Saagim.

Kolme lapse ema ja laulja Keit Triisa jagas samuti nunnut pilti. «Täna on meie päev, imelised emad! Me oleme superkangelased! Ja mitte ainult täna vaid iga jumala päev...» kirjutas ta.

Ka laulja Grete Paia kirjutas emadepäeva puhul Instagrami pikema postituse. «Emalõvi oma kutsikaga,» alustas laulja.

«Emalõvi on kindlasti üks õigemaid sõnu kirjeldamaks mu emmet - julge, sihikindel, parajalt karm ja väga kriitiline, tark, töökas, stiilne, ilus, kahe jalaga maa peal, iseseisev, ent samas ülimalt empaatiline ja hooliv ning omasid hoidev ja kaitsev (+eks ta on ju Lõvi tähtkujus sündinud ka).»

«Aitäh, et oled mu jaoks alati olemas. Aitäh, et võin Sinu peale alati loota. Aitäh, et oled olnud mu kõige suurem ja karmim kriitik. Aitäh, et Sa pole iial olnud mingi »ninnu-nännu« ema, kes oma last alati, sõltumata olukorrast, ainiti õigustab ja takka kiidab, vaid oled olnud aus ja õiglane,» tänas Grete oma ema.

«Oled mulle suurimaks eeskujuks ning aitäh, et lisaks emale saan Sind ka oma parimaks sõbrannaks kutsuda!»