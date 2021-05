Uku Suviste oma euroloole saadud tagasisidest: olen kuulnud, et see on täielik s**t

Laulja Uku Suviste astub tänavusel Eurovisioonil võistlustulle teises poolfinaalis 20. mail ja esinemisjärjekorras on ta teine. Suviste esitab lugu «The Lucky One», millele kihlveokontorid hetkel poolfinaalist edasipääsu ei ennusta.

«Hommik Anuga» saates esitles Suviste oma euroloo uusversiooni, mis on võistlusloost veidi erinev. Suviste ise tunnistas, et see on isegi veidi parem versioon, kui see, millega ta lauluvõistlusele läheb. «Sellises versioonis see eurolaval ei kõla. See on poolakustiline variant, mis ma tegin,» kirjeldas Suviste ja lisas, «ikka on tore teha loost mõni teine versioon.»

Saatejuht Anu Välba küsis selle peale, kas see tundus kuidagi parem kui see, millega ta võistlusesse läheb. Suviste tunnistas, et tundub tõesti. «Muidugi. Alati versioon, mis ma teen hiljem, tundub parem,» tõdes laulja.

Intervjuus räägiti ka tagasisidest, mida Suviste oma euroloo osas on saanud. «Tänapäeval on tänu sotsiaalmeediale ja Youtube'ile on Eurovisioonist saanud selline üritus, kus hästi palju kommenteeritakse, tehakse arvustusi.» Suviste tunnistas, et mõned neist on loomulikult talle silma jäänud.

«Mida ma kuulnud olen? Olen kuulnud, et see on maailma parim lugu ja siis ma olen kuulnud, et see on täielik s**t. Kõike. Sealt kuuleb kõike ja neid arvamusi on selliseid alati.» Laulja sõnul on tore, kui lugu leiab teatud oma kuulajaskonna, sest see on loo eesmärk: «Iga lugu ei saa kõigile meeldida.»

Uku Suviste tunnistas «Hommik Anuga» saates, et mõned tema euroloo kohta tehud arvustused on talle silma jäänud. FOTO: Kuvatõmmis ETV saatest

Välba tõi veidi tagasihoidlikult jutuks ka kihlveokontorite ennustused, mis paigutavad Eesti euroloo hetkel 39 loo seas 37. kohale.

«No parim positsioon, kust üles minna,» muigas Suviste ja tõdes, et see kõik teda väga ei häiri. «See, mis saab laval ära teha, on väga suur osa sellest. Sest üks osa on need inimesed, kes aktiivselt sotsiaalmeediasse arvamusi avaldavad, kihlveokontorid on aga teine osa. Kolmas suur osa on aga need, kes lugu esimest korda kuulevad ja lõpuks kõne teevad, mis tulemusi puudutab. Need võivad tulla väga erinevad,» nentis Suviste, kelle sõnul on tähtis just see, mida vaataja poolfinaali õhtul kuuleb ja näeb.

Laulja tunnistas, et ta on arvestanud sellega, kui tal lauluvõistlusel väga hästi ei lähe. «Ma olen seda läbi elanud erinevatel võistlusel ka Eesti Laulul. [...] Kui ma jään ka viimaseks Eurovisioonil, siis see on väike samm kuskile edasi,» ütles ta kindlalt.

Suviste euroloo poolakustilist versiooni kuuled SIIN: