Politsei- ja piirivalveameti Twitteri kontol kirjutatakse, et ööl vastu reedet tuli politseile Tartus teade, et ühes kodus on inimene naabrite käitumisest väga häiritud. Naabrid lärmavad, kolistavad ja trambivad nii, et politsei poole pöörduja ei saa magada.