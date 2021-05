GALERII ⟩ Kaadrid uue video võttelt: karmid mafioosnikud, Gerli A. Chantelle ja mees-Lellep

Eile toimusid Chicago 1933 baar-restoranis Triin Lellepi ja C-Jami muusikavideo võtted loole «Ma ei ole enam see!» . Fotodelt on näha, kuis baari vallutasid glamuurseid kostüüme kandvad maffiabossid, kes pokkerilaua taha kogunesid.

«Kirjutasin selle laulu juba mitu aastat tagasi Pariisis ja see kripeldas mul ammu, et laul on tegemata ja avaldamata. Lasin end C-Jami muusikalise arranžeeringul kaasa viia ja lugu sai hoopis teise kõla... Andsime tšellodele elektrilise saundi ja kogu laul muutus minu kõrvus natukene ehk isegi «ülbeks»,» jutustas Lellep. Pisut ülbena kõlavatest muusikaviisidest tekkis idee anda loole ka samanäoline muusikavideo. Maffiatemaatiline lühifilm tundus Lellepile ideaalne lahendus!