ELU 25 ⟩ JUKU-KALLE RAID: Oo internats! Tänukiri Mart Helmele.

Me täname sind, seltsimees Mart!

Uhkusest paisus iga töötava inimese süda, kes 9. mail pronkssõduri ja muude Nõukogude Liidu kangelasliku sõjavõidu monumentide juurde nelke asetades mõtlesid EKRE esimehe Mart Helme panusele rahurikka Eesti Vabariigi nimel, kus lõpuks ometi hakatakse lõpetama paljukannatanud vene rahva jõhkrat diskrimineerimist.

Eks oli just seltsimees Mart see, kes avaldas suurepärase venekeelse teose, EKRE parteilehe "Vzgljad", kuhu ta ka surematu juhtkirja kirjutas.

Eks ole just seltsimees Mart see, kes kõige rohkem meenutab neid kangelaslikke interrinde vedajaid, kes nõudsid natsionalistide poolt mahitatud "vabadusliikumise" juhtide kinnipanekut, eks ole just seltsimees Mart see, kes on tõeline internats!

Juba kangelasliku Jevgeni Kogani ajast pole me kuulnud otsekohesemat ajaloolist tõtt kui ajalehes "Vzgljad"!

Oo Mart, sa oled üllas, nii hoolitsev, tark ja hea!

Tõsi, alati on keskvõimu kiuste eksisteerinud üllad üksiküritajad, südametunnistusega seltsimehed nagu Larissa Olenina, kes on kodanlikku iket trotsides ikka pidanud kalliks nõukogude üritust.

Nüüd on ka seltsimees Olenina endale EKRE juures lõpuks kodu leidnud, astunud seltsimees Mardi juhitud ühtsesse rivvi, kus saab tõrvikuga vehkides, georgi lint rinnas ja viisnurgaga pilotka peas, sammuda vastu taevaspuhtale tulevikule, mis rõõmustab kord tänaste laste ärevalt põksuvaid südameid.

Ega seltsimees Helme ilmaasjata juba 1918. aastal ei teatanud "Venelased pole ainult rahvas või rahvus. Venelased – see on tsivilisatsioon!"

Ka on ta õpetlikult maininud: "Olen nõus Sergei Lavroviga, kes ütles, et kohusetundlik ja rahuarmastav Venemaa on Balti riikide julgeoleku tagatis."

Meid, lapsi, võtaks seltsimees Mart sülle!

Koos seltsimees Olenina ja teiste kangelastega juhib seltsimees Mart meid paremasse homsesse, kus pole kohta paskville avaldaval peavoolumeedial, reeturitel ja Euroopa Liidul; homsesse, mida me ehitame Suurt Nõukogude Liitu eeskujuks võttes. Õhtuti, päevatööst väsinuna, ei pea siis kannatama "Aktuaalse Kaamera" või "Reporteri" nimelisi uudistesaateid, vaid Vabaduse väljakul vaatame me üheskoos Vremjat. Seltsimees Mart on ju selle saate kohta juba 2019. aastal targalt märkinud: ""Kesktelevisiooni "Vremja" oli ikkagi väga soliidne ja tasakaalus saade võrreldes tänase päeva "Aktuaalse kaameraga"".

Ega seltsimees Helme "laulva revolutsiooni" nimelist natsionalistide kogunemist ilmaasjata õigustatult "massihüsteeriaks" ei kutsunud!

Suur Mardi partei!

Meie kõigi elu- ja tööteedele tõrvikuna valgust näitav ajaleht "Vzglad"kirjutab juhtkirjas seltsimees Mardi käega, kuidas meie alaarenenud poliitikud väljaspool EKREt rebivad alatasa EKRE sirgeselgsete ja tarkade poliitikute sõnu kontekstist välja, et jätta neist halb mulje ja ühtlasi solvata vene valijat!

Seltsimees Helme kirjutab püstipäiselt ja uhkusega, kuidas pronksiööl oma vabaduste ja õiguste eest putkasid põlema pistnud, laamendanud ja poode röövinud inimesi ei peeta EKRE ridades mitte inimrämpsuks, vaid "lihtsateks Eestimaa inimesteks, kes on tulnud oma arvamust avaldama".

Seltsimees Helme kõrval kirjutab kõiki nõukogude ordeneid austav seltsimees Olenina targalt, et kadunud on positiivsed uudised Narva kui piirilinna elu tegelikkuse kohta, sest linnapea Katri Raik pajatab linna muredest vaid peavoolumeedias liiga avameelselt ja jätab seega Narvast sobimatu mulje. Seltsimees Olenina igatseb õigusega tagasi aegu, mil ilmus veel "Narva linnaleht", mis kajastas linnavalituse kõiki samme alati optimistlikus ning positiivses võtmes.

Elagu mardilik üritus!

Südame teeb soojaks ka seltsimees Helme uue meediaväljaande ristsõna, kus on järgmine küsimus: "Millisele organisatsioonile viitab teatri LENKOM nimi?" Vastus on kõigile progressiivsetele inimestele alati teada olnud. Loomulikult on selleks "Lenini komsomol"!

Nii – üheskoos Lenini komsomoliga ja pronksiöö lihtsate meeleavaldajatega – EKRE oma kampaaniat Narvas teebki.

Seltsimees Helme! Kõik lihtsad eestimaalased tänavad Sind julguse, õigluse, otsekohesuse, tarkuse, riigimehelikkuse ning armastuse eest kõikide Eestimaa seltsimeeste ja isegi kodanike vastu! Pole enam kaugel aeg, mil seltsimees Olenina juhitud "Surematu polk" marsib käsikäes lihtsate ja tänulike eestlastega Tallinna tõrvikurongkäigus.

Ja küllap avaldab ajalehe "Vzgljad" järgmine number ära ka Sillamäe postkastidesse jõudnud järjekordse eesti fašiste paljastava lendlehe: “Eesti rahvas! EV parlament K.Kallase valitsuse algatusel 347 SE seaduseelnõu kaudu võltspandeemia katte all annavad võimu üle erafirmale ehk Maailma Tervishoiuorganisatsioonile (WHO) ning tahavad kehtestada 1. maist fašistlik režiim! Kaitseme Isamaad!”

Fašism ne praidjot!