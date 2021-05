POLE VÕIMALIK! ⟩ Tartlanna maksis paki eest üle 16 000 euro, kuid kätte pole seda siiani saanud

Pakki naine kätte ei saanud, sest talle laekus info, et pakk arestiti. Paki lunastamiseks küsiti naiselt veel 12 500 eurot, mille naine ka üle kandis. Kui raha väljapressimised jätkusid, mõistis naine, et tegemist on kelmusega. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak kinnitab, et menetlustoimingud juhtunu osas on käimas - alustatud on kriminaalmenetlusega.