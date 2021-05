Vaal ujus Põhjamerest Suurbritannia Thamesi jõkke ja jäi Edela-Londonis Richmondi alal kinni. Päästjad on töötanud öö läbi, nad üritavad vaala lahti saada ja teda mere poole suunata.

Looduskaitsjate arvates on see noor vaal, keda on varem Thamesi suudmes nähtud, teatab bbc.com.