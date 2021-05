Lugeja küsib: miks Eesti rõivafirma odavat Hiina kraami siin nii jõhkra hinnaga müüb?

Elu24 toimetuse poole pöördus pettunud klient, kes tellis Eesti brändilt Peachlabel endale riideid, aga märkas seejärel midagi kummalist: nende sees olid hiinakeelsed sildid. Peachlabeli tegevjuht Anet Põlismäe tõdeb, et koostööd tehakse tootjatega Aasias ja Euroopas alates Pakistanist ja Hiinast kuni Rumeenia ja Lätini. «Peachlabeli retuusid on meie enda disain, mille kallal oleme me pea aasta aega töötanud,» kinnitab Põlismäe.