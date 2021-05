Vähiravifond sai maikuu esimesel nädalal rekordarv taotlusi: meieni pole kunagi varem jõudnud nii palju abipalveid just noortelt

«Midagi kurvastavat on sündimas,» kirjutatakse Vähiravifond «Kingitud Elu» Facebooki kontol. «Oleme saanud maikuu esimesel nädalal rekordhulga abitaotlusi (14), kusjuures abivajajate hulgas on tavatult palju noori inimesi, isasid või emasid, kellel kodus veel alaealised lapsed kasvamas. Abivajajate rohkus on pannud vähiravifondi suure surve alla,» kirjeldati kurba reaalsust.

Vähiravifondi eestvedajate sõnul pole nendeni kunagi varem jõudnud nii palju abipalveid just noortelt (tulevastelt lapsevanematelt) või emadelt ja isadelt, kes lihtsalt peavad veel kestma. «Nende aeg ei ole täis ja nende laste jaoks teist varianti ei eksisteeri,» kirjutatakse postituses ja tuuakse välja mõned möödunud nädala abivajajad:

- 20-aastane naine, kellel on maksa sarkoom.

- 43-aastane pereisa Martin Aasajärv, kelle neerukasvaja on vähiravifondi annetajate toel kontrolli all juba üle 2,5 aasta, mees elab täisväärtuslikku elu, kuid ravi peab jätkuma.

- 30-aastane naine pärasoolekasvajaga, millel metastaasid.

- 45-aastane pereema Kristi Märk, kelle rinnavähi ravi rahastame alates sügisest ja see jätkub.

- 44-aastane naine silma melanoomiga, millel kolded maksas.

- 25-aastane pereema Karina Peel, kes saab fondi toel soolekasvaja ravi alates sügisest ja seegi peab jätkuma.

«Minul ja mu perel läheb hetkel hästi,» kirjutab Karina, kelle tütar sai hiljuti 1-aastaseks. «Esialgsest šokist ja ahastusest oleme üle saanud ja nüüd elame tasa ja targu oma igapäevaelu. Katsun olla optimistlik, võimalikult vähe muretseda oma diagnoosi pärast ning tegeleda muude igapäevaste tegevustega. Sellele on kindlalt kaasa aidanud ka head ravitulemused,» kirjutab Karina.

«Eelmise aasta augustis hakkas ravi suure hooga pihta ning jumal tänatud, õnneks on see toiminud. Tänaseks päevaks olen keemiaravist vabaks saanud ning ravi jätkub vaid fondi poolt rahastatava immuunraviga. Hetkel toimib ravi hästi ja loodetavasti nii ka jätkub, kuna pikk tee on veel minna,» rääkis noor ema vähiravifondile.

«Seda hetkel ei tea, kas ma kunagi ka päris terveks saan, kuid lootma peab ja vähemalt annab ravi mulle aega pisitütart kasvatada. Mul on õnnestunud näha tema roomama hakkamist, käputamist, esimesi samme ja igapäevaseid naerukilkeid. Ma ei suudaks iial sõnadesse panna, kui oluline see mulle on ja kui oluline on teie jätkuv toetus. See aitab mul siin ilmas edasi eksisteerida ning lähedaste jaoks olemas olla. Ma olen nii siiralt tänulik kõigile, kes mu ravi tarbeks on annetanud. Tänu teie panusele olen saanud juba peaaegu aasta elada täisväärtuslikku elu ning keskenduda oma ravile. Aitäh!» lisas ta.

Abivajajate ootamatust kasvust tulenevalt tehti eriüleskutse, paludes inimestel postitust jagada ja võimalusel rahaliselt toetada: «Pöörame üheskoos kurbuse rõõmuks! Kutsume kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid annetama sihtotstarbeliselt Karina ja teiste noorte isside ja emmede ravi heaks. Et emmed ja issid ei kustuks!»

Eeloleval nädalavahetusel korraldab Vähiravifond vabatahtlikega suured annetuste kogumise talgud Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Põlvas, Võrus ja teistes linnades, et koguda heategusid spetsiaalselt emmedele ja issidele. Ühtlasi on oodatud elektroonsed annetused, millele panna märksõnaks «emmed ja issid».

Hea lugeja, kui ka sina soovid annetada, siis otseteed pangalinkideni leiab siit: www.kingitudelu.ee/annetajale