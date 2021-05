PERSOON ⟩ Sisulooja Maria Rannaväli kriitikanooltest, tulevikuplaanidest ja taskuhäälingust: kes teeb, see jõuab!

Jaanuari lõpus teatas Maria Rannaväli, et alustab taskuhäälinguga, millel nimeks « Seinast seina ». Koos saatekülalistega vesteldakse jututeemadel, mis on tõesti olnud väga erinäolised, ja just tänu sellele leiab pea igaüks sealt omale miskit meelepärast. «Kõige selle juures on mu suurim kirg, eriti viimasel ajal, enda jaoks uute teemade ja põnevate inimeste avastamine,» rääkis Maria Elu24-le.

«Ma soovin jagada oma mõtteid, elu ja ka raskusi, et inimestel oleks midagi, millega samastuda. Ükskõik kas see on siis mingi väga sügavamõtteline arutelu või see on lihtsalt midagi meelelahutuslikku. Peaasi et inimesed tunneksid enda ära ja saaksid mu sisuga samastuda,» jutustas Maria. Mitmed Maria kuulajad on talle kirjutanud, et on küll üht-teist temast kuulnud või noorena tema videoid vaadanud, kuid on nüüd ta taas leidnud. «Lõpuks ometi teen ma midagi, mis mind ka ennast köidab ja ma kohe näen, et need kuulajad on ka minuga sama vanad,» rõõmustas sisulooja.