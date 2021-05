SUVEMÕNUD ⟩ Victoria's Secreti pesumodell jäi peikaga rannas hullates paparatsode kaamera ette

Alessandra Corine Ambrósio on Brasiilia–Ameerika modell, näitleja, moelooja, ärinaine ja telenägu. Aastaid on naine üles astunud ka iga detsember toimuval Victoria's Secreti moesõul. See üks enim vaadatuim moesündmus naelutab telerite ette iga aasta miljoneid inimesi. Just sellest sündmusest osasaamine on paljude modellihakatiste suur unistus, mille täitumiseks nähakse palju vaeva.