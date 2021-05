ARMAS KLÕPS ⟩ The Little Mix lauljatarid teatasid lapseootusest vaid nädalase vahega

The Little Mix lauljatar Perrie Edwards teatas Instagrami vahendusel, et saavad elukaaslase Alex Oxlade-Chamberlainiga õige pea lapsevanemateks. Sel puhul jagati kauneid lapseootusfotosid, mis sulatasid sadade tuhandete fännide südamed. Paar tegi kooselu avalikuks 2017. aastal.

2015. aastal purunes Perrie ja One Directionist tuntud laulja Zayn Maliku paar aastat kestnud kooselu. Paar jõudis ka kihluda, kuniks Zayn Perrie sõnul ta sõnumi teel maha jäeti. Mees on seda aga eitanud, vahendab Garzia . Tegu oli avaliku lahkuminekuga, mida kajastasid pea kõik väljaanded. Perrie jagas ühismeedias lahkumineku tagamaid ja puhkes nutma ka mitmetel esinemistel. Kõik see on aga nüüdseks minevik, kuna naine saab õige pea emaks ja tundub õnnelikum kui kunagi varem.

The Little Mix repertuaari kuuluvad raadiohitid «Love Me Like You», «Black Magic» ja «Shout Out To My Ex» on roninud kõrgetel kohtadele ka Eesti raadioedetabelites.