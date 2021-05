PILDID ⟩ Mehhiko poksistaari mõnus elu: luksusautosid 12 miljoni eest, naised kiidavad vooditšempioniks

Eriti himur on mehhiklane kallite autode järele. 2019. aastal soetas ta endale ligi kolme miljoni euro eest Bugatti Chironi, mida peetakse maailma kiireimaks masinaks maanteel.

Seda mudelit tehti vaid 500 eksemplari, üks neist on ka Cristiano Ronaldo kollektsioonis. Tõenäoliselt on see hea investeeering, sest selliste autode väärtus tõuseb kiiresti.