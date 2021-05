Hiina sotsiaalmeedia saidil Weibo jagati juhtunust ka pilti, kus on näha, et üks turist klammerdus pärast silla purunemist käsipuu külge. Turisti ümbritsesid vaid kahjustatud klaaspaneelid või need puudusid täielikult. Postitust on vaadatud pea kuus miljonit korda ja kommentaarides kirjeldatakse juhtumit kui õudusunenägu. «Viimastel aastatel on ehitatud nii palju klaasist sildu, mis on turistide seas väga populaarsed. Aga kuidas me suudame tagada nende turvalisuse?» muretses üks kommenteerija.