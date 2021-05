VIDEO ⟩ Vaagnapõhja füsioterapeut: nii nagu auto käib ülevaatuses, nii peaksid naised ka oma põhja eest hoolitsema

Vaagnapõhja füsioterapeudi Anete Petersoni sõnul peaks sellise treeninguga tegelema iga naine. «Iga naine, kes planeerib rasedust, on rase, on sünnituse läbi teinud, läheneb menopausile või on menopausi läbi teinud, võiks tegelikult selle vaagnapõhja ülevaatuse ära teha. Nii nagu auto käib ülevaatuses, nii tegelikult peaksid naised ka oma põhja eest hoolitsema,» nentis Peterson ja lisas: «Mitte et meestel ei oleks seda põhja, aga lihtsalt naistel võib elu jooksul erinevaid probleeme tekkida seoses hormoonide, sünnitusega või siis erinevatest asjadest tingitult.»

«Kui varem arvati, et see on peamiselt vanemate naisterahvaste probleem, et siis tegelikult tekib probleeme ka sünnitusjärgselt või pärast erinevaid operatsioone,» täpsustas Anu Ool, kes on vaagnapõhja lihaste treeninguid pakkuva BodyTherapy salongi juhataja. Tema sõnul sõnul vajavad sellist treeningut keskmiselt 25- kuni 45-aastased naised.