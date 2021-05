HÜVASTI ⟩ Noor lauljanna Beatrice Afanasjevist: meie koostöö pidi kindlasti edasi minema

Vahur Afanasjev oli ülimalt mitmekülgne kirjamees, kelle sulest ilmus raamatuid, melanhoolset luulet ja lõbusaid laulusõnu. Muuseas on tema ka eelmisel suvel ikooniliseks saanud laulurea «lappes lappes hei» autor.

Need read ja ülejäänud Beatrice 'i sõnad loos «Tagi mind» oligi kirjutanud Afanasjev. «Nende kirjutamise juures mina kõrval ei olnud,» tõdes ta. See ei jäänud aga ainsaks korraks.

Noore lauljanna kinnitusel klappisid nad loomestöös omavahel hästi. See, et plaanid nüüd sellise lõpu leidsid, on talle ootamatu.