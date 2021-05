NUTA VÕI NAERA ⟩ Brigitte Susanne Hunt leidis üllatava kaaslase, kellega tuuritama minna

«Kas te isegi kujutate ette, kui raske oli mul üle kuu aja saladuses hoida seda?» imestas Brigitte Susanne Hunt oma Instagramis, kus ta teatas, et läheb koos näitleja Henrik Normanniga tuurile.

Hunt tegi nalja, et selle projekti manifesteerisin omale 2020-21 aastavahetusel, viidates sellega «Edekabeli» saatele , kus Normann Hunti parodeeris. «Üks kõige naljakamaid hetki mu elus, aitäh, Henrik,» kiitis Hunt näitlejat mõni kuu tagasi.

«Nuta ja naera» on Normanni 50. juubeliaasta tuur, mida kirjeldatakse Piletilevi lehel järgmiselt: «Teleintervjuuks valmistuv saatejuht Brigitte Susanne Hunt on enam kui veendunud, et kõik laabub nagu tavaliselt – saabubki saatekülaline ja ettevalmistatud küsimused leiavad vastuse.»